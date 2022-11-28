مصري 2006 يفوز على الإسماعيلي بهدف لحسام حسن

فاز فريق المصري تحت 16 عام ”الفئة العمرية 2006” تحت قيادة مديره الفني أحمد نبيه، على فريق الإسماعيلي بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب السيد متولى ببورسعيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية، والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من أسامة اسماعيل حكمًا للساحة ومعه أحمد الكيال وتوفيق محمود كمساعدين وذلك بحضور الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي المصري والدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين.

وأحرز حسام حسن لاعب منتخب مصر، الهدف الوحيد للنسور الخضر في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة والتي سيطر على غالبية فتراتها فريق المصري بفضل نشاط لاعبيه والإدارة المتميزة من الكابتن أحمد نبيه والذي أجاد التعامل مع مجريات المباراة ليحصد النسور الخضر ثلاث نقاط غالية.

ومثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى ، أشرف عبده غزالة ، عمر فاروق ، محمد أيمن ، السعيد محمد لخط الظهر ، عمرو عبد الصمد ، أدهم العشري ( عبد الله عطا ) ، اسلام رشدي لخط الوسط ، حسام حسن ، أحمد فؤاد ( السعيد هشام ) ، عمر جمعة ( عبد الله شيحة ) لخط الهجوم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. أحمد نبيه مديرًا فنيًا ، ك. طارق مبروك مدربًا ، محمد وفا مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد حبيش أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب منسقًا إداريًا فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد معوض نائب مدير القطاع ، ك. أسامة سلامة المدير الادارى للقطاع، ك. السيد الجراحي منسقًا عامًا لقطاع الناشئين ، تحت الإشراف العام لأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على قطاع الناشئين أحمد عصام ، محمد موسى ، أحمد الطحان.