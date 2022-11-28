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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكشف موعد تعيين سفير لها في مصر

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

نقلت صحف تركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده قد تعين سفيرا لها في مصر في الأشهر المقبلة. 

 جاويش أوغلو

وقال جاويش أوغلو لمجموعة من الصحفيين في أنقرة: "يمكن إعادة تحديد موعد المشاورات السياسية بين نواب الوزراء قريبا، وقد يتم تعيين سفير في الأشهر المقبلة".

وحول مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، قال جاويش أوغلو إنه سيعقد بعض الاجتماعات الثنائية على هامش قمة وزراء خارجية الناتو يوم الثلاثاء في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأعلن أوغلو: "سنلتقي بوزيرة الخارجية الألمانية (أنالينا) بربوك ووزير الخارجية البريطاني (جيمس) كليفرلي، وسنلتقي أيضا بوزيري الخارجية السويدي والفنلندي في بوخارست غداً في شكل ثلاثي".

وقال الوزير التركي إن السويد وفنلندا لم تتخذ بعد "خطوات ملموسة" بموجب المذكرة الثلاثية، مشيرًا إلى أن السويد هي الدولة التي تحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات.

جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي الناتو السويد فنلندا

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