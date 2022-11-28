نائبة: أقول لأي مريض اذهب لأقرب مستشفى لأخذ الحقنة بدلا من الصيدلية

أجابت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، على سؤال الإعلامية إنجي أنور قائلة "لو قدامك مريض بيموت، تقول للصيدلي يديله الحقنة ولا لأ؟ معقبة "أقول له اذهب إلى أقرب مستشفى لأخذ الحقنة".

وأضافت " عبد العظيم" خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين، أن هناك إجراءات لحظة إعطاء المريض الحقنة حيث لابد من تواجد كورتيزون وادرينالين وبعض الإسعافات ولو نادرة طالما سأعطي الحقنة خارج المستشفى، مشيرة إلى أن الصيدليات غير مجهزة للتعامل مع حالات الحساسية المفرطة والتى يمكن أن تؤدى الى الوفاة خلال دقائق .

وتابعت: "لابد من تقنين إعطاء الحق فى الصيدليات أو وجود كافة الاحتياطات وأدوات طوارئ إلى جانب جاهزية المكان نفسه للطوارئ"، مشيرة الى أن الصيدليات فى عدة دول لا تصرف العلاج بدون روشتة من الطبيب بشكل مباشر.

وعن قصة نقص الخدمة الطبية في بعض الأماكن داخل مصر، قالت: “موجود فى كل القرى أطقم كاملة من ممرضات متواجدين بالمستشفيات والمصحات بالقرى إلى الليل، وهذا يقلل من إعطاء الحقن خارج المستشفيات أو الوحدات الصحية ومنع إعطاءها فى الصيدليات”.



