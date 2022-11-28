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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات الكبرى

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة الالتزام بالمواعيد والإسراع بتنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء التطرق أيضًا إلى مشروع طريق "تونس - جلمة" الذي سيليه مشروع طريق "تونس - سيدي بوزيد" ومنها إلى قفصة، فضلًا عن تقدم الأعمال بطريق "قابس – مدنين" الذي سيدخل حيز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن مثل هذه المشروعات والطرق من شأنها التحفيز على الاستثمار في الجهات المعنية التي بقيت لعقود طويلة تشكو من صعوبة التنقل وصعوبة إنشاء مشروعات اقتصادية واجتماعية.

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