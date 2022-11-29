كلام نهائي.. ميدو: بن شرقي لن يعود للزمالك وهو سعيد مع الجزيرة الإماراتي

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، حقيقة عودة أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، لصفوف الزمالك مرة أخرى.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بن شرقي لن يعود للزمالك وهو سعيد للغاية مع الجزيرة الإماراتي"

وختم حديثه قائلا: "بن شرقي لا يفكر في العودة للزمالك وكل التقارير التي أشارت إلى اقتراب عودته غير صحيحة"

أشرف بن شرقي يعود للزمالك

وصرح سيف زاهر مساء أمس في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «هناك مفاجأة لجمهور الزمالك.. أشرف بن شرقي، يُفكر جديًا في العودة للزمالك، في الفترة المقبلة».

وأضاف: «بن شرقي، يعيش في حالة حزن شديدة بعد رحيله عن الزمالك، وده يدل على القيمة الكبيرة للزمالك، اللي يمشي منه بيتعب واللي يمشي منه مبينورش».

وتابع: «بن شرقي، يتحدث مع المقربين منه، أنه يفكر جديًا في العودة لصفوف نادي الزمالك».

يُذكر أن أشرف بن شرقي، رحل عن صفوف الزمالك، بنهاية الموسم الماضي، لينتقل لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال لاعب حر.