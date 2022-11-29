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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماغي بو غصن تنتهي من تصوير مسلسل للموت 3

ماغي بو غصن
ماغي بو غصن

انتهت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن من تصوير مسلسل للموت 3، في تونس، وتستعد لعرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد الإلكترونية.

 

ونشر برنامج et بالعربي مقطع فيديو من كواليس التصوير، ويرصد احتفال الفنانين بانتهاء التصوير في تونس، وذلك بحضور ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وغريتا عون والمخرج فيليب أسمر.

 

 

يضم مسلسل للموت 3 العديد من الفنانين اللبنانيين والسوريين، منهم: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، دوجا حجازي، منير شليطا، ورد الخال، محمد عقيل، محمد الأحمد، مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق، ريان حركة، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار نيفين جابر، وتحت قيادة المخرج فيليب أسمر.

 

عانت سحر وريم -ماغي بو غصن ودانييلا رحمة- في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم واتفقتا على سرق أموال الرجال الأغنياء بعد أن شبتا سويا داخل أحد الملاجئ، وذلك بعد زواج ريم من هادي -محمد الأحمد-، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر وتتوالى الأحداث وتنقلب رأسًا على عقب.

تشارك ماغي بو غصن في مسلسل لبناني جديد من بطولتها، ويحمل اسم عربة بيروت، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ وسيناريو وحوار مازن طه ونور شيشكلي.

ماغي بو غصن اللبنانية ماغي بو غصن مسلسل للموت 3

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