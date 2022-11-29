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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

FBI: العثور على بقايا عظام بشرية لطفلة بمكب نفايات في جورجيا

العثور على بقايا
العثور على بقايا عظام بشرية لطفلة في مكب نفايات في جورجيا

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن العظام التي تم العثور عليها في مكب نفايات في جورجيا هي عظام الطفلة الصغيرة كوينتون سيمون والتي تم الابلاغ عن تغيبها منذ أكتوبر الماضي. 

الطفلة البالغة من العمر عامين الشهر الماضي، دارت حول اختفائها شبهات اختطاف وقتل قبل العثور على رفاتها، وتم القبض على والدتها، الأسبوع الماضي بتهم تشمل القتل.

وكان المحققون يفتشون المكب بعد أن اشتبهوا في أن جثة الصبية الصغيرة التي ألقيت في سلة مهملات.

وقال المحققون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم تحليل الحمض النووي للتأكد من أن العظام تعود لـ كوينتون البالغ من العمر 20 شهرا.

وقالت شرطة مقاطعة تشاثام في 21 نوفمبر، إنها اعتقلت والدته  ليلاني سيمون، 22 عامًا، بتهمة القتل العمد ، وإخفاء وفاة شخص آخر ، والإبلاغ الكاذب ، والإدلاء بأقوال كاذبة بشأن ابنها.

كانت سايمون محتجزة في سجن مقاطعة تشاثام، ولم يتضح على الفور يوم الاثنين، ما إذا كان لديها محام يمكنه التعليق نيابة عنها.

واتصل سايمون بالشرطة في 5 أكتوبر؛ للإبلاغ عن اختفاء ابنها من روضة الأطفال في منزلهم خارج سافانا.

وتم العثور على البقايا التي تم تحديد أنها لكوينتون في مكب النفايات في 18 نوفمبر.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي أتلانتا، في بيان يوم الاثنين: “بذل كل من شارك في إنهاء هذا الوضع المروع جهدًا جماعيًا هائلاً”

وأضاف “البحث الذي استمر 5 أسابيع للعثور على كوينتون لم يكن لينجح لولا الخدمة المتفانية للعديد من المجموعات”.

وقالت إن البحث انتهى رسميا يوم الاثنين.

وكان ليلاني المشتبه به الرئيسي في اختفاء ووفاة الشاب البالغ من العمر 20 شهرًا. 

كما قامت خدمات حماية الطفل بإخراج طفليها الآخرين من حضانتها في 12 أكتوبر .

بعد أسبوعين من اختفاء كوينتون، كانت ليلاني ووالدتها، بيلي جو جويل ، في Sting Ray's ، حانة الشاطئ في بلدة جزيرة تيبيه القريبة، غارقين في أحزانهما

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن الزوجين أمضيا حوالي ثلاث ساعات في الحانة، جالسين بالخارج في مجموعة كبيرة، يضايقان الخادم الخاص بهما وهما تحت تأثير الخمر.

كانت والدة كوينتون قد فقدت الوصاية عليه وشقيق، وكانت الدولة قد أمرت للتو بالبدء في دفع إعالة الطفل عندما اختفت كوينتون.

وقبل أسبوع من ذلك، قيل لها إنها ستحتاج إلى دفع 150 دولارًا شهريًا للأولاد، وإذا مات أحدهم ، فسيتم تخفيض الفاتورة بمقدار 50 دولارًا.

في 5 أكتوبر، ادعت والدة كوينتون أنها استيقظت في الساعة 9:30 صباحًا ووجدت باب المنزل مفتوحًا.

وقالت إنها لم تجد كوينتون في أي مكان.

وقال زوج والدتها، دانيال يونجكين ، للشرطة إنه رأى الصبية آخر مرة في السادسة صباح ذلك اليوم. سرعان ما وقعت الأسرة تحت طائلة الشبهات.

وأعربت جليسة الأطفال كوينتون على الفور عن قلقها بشأن اختفائه.

وقالت إنها اعتقدت أنه من الغريب أنه قبل ساعات من الإبلاغ عن اختفائه، طُلب منها ألا تأتي إلى العمل في ذلك اليوم لرعايته.

في الشهر الماضي، شاركت والدة سيمون ، بيلي جو ، نظريتها حول القضية وأكثر من ذلك بكثير في محادثة مع والد الطفل البيولوجي ، هنري 'بوبا' موس.

في إحدى المراحل ، حاول سايمون أن يعلق اختفائه على والدها البيولوجي، مدعيا أن عشيقها السابق خطف الطفلة الصغيرة من منزلها في سافانا في ظلام الليل.

ودفع ذلك الشرطة لتعقب ومواجهة والد كوينتون الذي غاب لفترة طويلة بعد فترة وجيزة من إبلاغها عن فقدها في 5 أكتوبر.

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