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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تتفوق على أوروبا في صفقة شراء نفط الأورال الروسية

النفط
النفط

اشترت الهند حوالي 40٪ من جميع أحجام صادرات الأورال المحمولة بحراً التي يتم تحميلها في نوفمبر، متفوقةً بذلك على الدول الأخرى في صفقة الشراء، حسبما أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات “رفينيتيف” والتجار، الاثنين.

وأظهرت حسابات رويترز أن شحنات نفط الأورال الروسية إلى الهند شكلت نحو 40 بالمئة من إجمالي الصادرات البحرية لجبال الأورال في نوفمبر، باستثناء عبور النفط من كازاخستان ، الذي يباع باسم كيبكو.

في الوقت نفسه ، بلغت الشحنات إلى أوروبا، التي كانت في السابق أكبر مستهلك لجبال الأورال المنقولة بحراً، في نوفمبر أقل قليلاً من الربع. 

تم تسليم الحجم بالكامل تقريبًا إلى المصافي التي تمتلك فيها شركات النفط الروسية أسهمًا.

بلغ الحجم الإجمالي لشحنات نفط الأورال من الموانئ الروسية في نوفمبر 7.5 مليون طن ، باستثناء أحجام عبور كازاخستان.

في الخامس من ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على توريد شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً.

ووفقًا للتجار، قد يتم خفض حجم إمدادات نفط الأورال إلى أوروبا بشكل أكبر في ديسمبر ، نظرًا لأن الحظر ينطوي على حظر توريد النفط الروسي حتى من قبل الشركات الروسية إلى أصول التكرير المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

وقال متعاملون إن مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي تعقد أيضا التجارة لأحجام ديسمبر ، مما يثير حالة من عدم اليقين.

لا تزال تركيا هي المشتري الرئيسي لجبال الأورال في البحر المتوسط ​​، في نوفمبر ، شكلت الشحنات إلى هذا البلد حوالي 15 ٪ من جميع صادرات الأورال البحرية ، وفقًا لحسابات رويترز.

بالإضافة إلى ذلك ، تتجه العديد من شحنات الأورال إلى بورسعيد في مصر ، حيث من المتوقع إعادة تحميلها على ناقلات أكبر لتسليمها إلى آسيا ، وربما الصين.

واستحوذت الصين على أقل من 5٪ من صادرات الأورال البحرية في نوفمبر ، وفقًا للبيانات ، لكن التجار توقعوا أن تغير بعض الناقلات وجهتها إلى الصين في وقت لاحق.

 

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