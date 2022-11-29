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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السمبوسة أو البوريك السريعة للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل السمبوسة
طريقة عمل السمبوسة أو البوريك السريعة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجينة السمبوسة أو البوريك السريعة فعند القلي تصبح مقرمشه وخفيفه

مقادير عجينه السمبوسة أو البوريك السريعة

١ كوب طحين

½ كوب ماء ...يعني نص كوب

ملح حسب الرغبة

١⁄٢ ملعقة كبيرة زيت، او زبدة

طريقة تحضير عجينه السمبوسة أو البوريك السريعة

١. نضع الماء في قدر صغير ونضيف الزيت أو الزبدة، ثم الملح حسب الرغبة.

٢. نضع القدر على النار الى ان يبدأ الماء بالغليان ثم نضيف الطحين ونطفى النار ونخلط بالملعقة.

٣. نترك الخليط ليبرد ثم ندعك جيداً للحصول على عجينة السمبوسه..

يمكن ان نحشي هذه العجينة باي شيء لدينا كاللحم المفروم مع بصل و كرفس او جبن مع كرفس او خلطات اخرى حسب الرغبة. تلف بقوالب للسمبوسه و تقلى بعد ان تحشى و تقدم.

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