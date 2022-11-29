متغيبة من يوم الجمعة.. والدة جنة أيمن تستغيث: بنتى راحت منى..فيديو

استغاثت والدة طفلة تدعي جنا أيمن تبلغ من العمر ١١عاما، بصدي البلد عبر البث المباشر ، بسبب تغيب ابنتها لأكثر منذ يوم الجمعة الماضية.

وذكرت والدة الطفلة في شكواها أن الطفلة ذهبت لتشتري حلوي و تأخرت، ولحقتها الأم لتبحث عنها بعد ربع ساعة من ذهابها الا أنها لم تجدها.

وقالت الام :"انا عايزة بنتى، راحت مني".

وذكر والد الطفلة جنا أنهم بحثوا عنها لمدة ٢٤ ساعة بعدها قدموا بلاغا في قسم عين شمس، وطلب والدها من المسئولين أن يهتموا بقضية طفلته المتغيبة.

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الطفلة جنة أيمن

https://fb.watch/h4-_qJnEuE/?mibextid=qC1gEa