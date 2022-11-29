ميسي متأثرا : السعوديون أبكوا ابني فى كأس العالم 2022

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن نجله “ماتيو” دخل في نوبة بكاء، عقب خسارة التانجو أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها إذاعة “راديو كتالونيا”:" ماتيو “نجلي” غادر الملعب باكيا عقب هزيمتنا أمام السعودية".

وأضاف:" لكن تياجو “نجلي الأكبر” قام ببعض الحسابات، وأكد لي أننا سنصعد إلى دور الـ 16 إذا فزنا على المكسيك وبولندا".

يذكر أن منتخب الأرجنتين فاز على المكسيك بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، أحرزهم ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع بولندا، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويحتاج منتخب الأرجنتين الفوز على بولندا في مباراة الغد، للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022:



1- بولندا : 4 نقاط

2- الأرجنتين : 3 نقاط

3- السعودية : 3 نقاط

4- المكسيك : نقطة