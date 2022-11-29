عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي متأثرا : السعوديون أبكوا ابني فى كأس العالم 2022

ميسي
ميسي

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن نجله “ماتيو” دخل في نوبة بكاء، عقب خسارة التانجو أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها إذاعة “راديو كتالونيا”:" ماتيو  “نجلي” غادر الملعب باكيا عقب هزيمتنا أمام السعودية".

وين سالم.. جماهير الأرجنتين تشمت في خسارة السعودية أمام بولندا |فيديو

عليه بالدعاء.. ملاكم يهدد ميسي بعد ركل قميص المكسيك في مونديال قطر

وأضاف:" لكن تياجو “نجلي الأكبر” قام ببعض الحسابات، وأكد لي أننا سنصعد إلى دور الـ 16 إذا فزنا على المكسيك وبولندا".

يذكر أن منتخب الأرجنتين فاز على المكسيك بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، أحرزهم ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع بولندا، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويحتاج منتخب الأرجنتين الفوز على بولندا في مباراة الغد، للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022:
 

1- بولندا : 4 نقاط

2- الأرجنتين : 3 نقاط

3- السعودية :  3 نقاط

4- المكسيك : نقطة

ميسي ليونيل ميسي السعودية كأس العالم كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

علاقة غير شرعية| كشف لغز العثور على جثة ملقاة في صندوق قمامة بأكتوبر

هبوط أسعار الذهب العالمية وتراجع العقود الآجلة | تفاصيل

ترشيحاتنا

أسقطت أبراج الكهرباء وأعمدة الإنارة.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب السعودية.. صور

حقيقة تقليص أيام العمل بالدولة لـ 3 فقط أسبوعياً مع تخفيض الأجور

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

مفاجأة.. نجم تونس مهدد بالسجن 5 سنوات بسبب اتهام سيف الجزيري بالرشوة|خاص

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

الصحة : لا تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيب عليكم أنا مطلقة حرة.. حكاية فيديو أثار الجمهور ضد نادين نجيم

مضمونة ومجربة.. تخلصي من تساقط الشعر بوصفة بـ 10 جنيهات

فيونكة أكبر من الفستان.. شاهد| هاجر أحمد بإطلالة غريبة على فيسبوك

تحترم جمهورها.. طبيب أنغام: رفضت التخدير الكلي لتعود إلى الغناء

فيديو

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ