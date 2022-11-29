مطروح تسعى لتبادل الخبرات الزراعية مع باحثين من ثلاث قارات مختلفة

تفقد وفد من المركز الدولى للزراعة يضم ٦٠ باحثا من دول أفريقية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتبادل الخبرات والتجارب الزراعية والتنموية.

حيث يقوم الوفد خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى أول ديسمبر بتفقد انشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح،

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن الزيارة تضمنت أيضا التعرف على الأنشطة المختلفة من حصاد مياه الأمطار وتخزينها، وتنمية الوديان وتحسين تدهور المراعى الطبيعية، وتنميتها وزراعة بعض المحاصيل الزراعية والبستانية والإنتاج الحيواني بالصحراء الغربية.

وأكد مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على الأنشطة المختلفة من حصاد لمياه الأمطار وتخزينها، وتنمية الوديان وتحسين تدهور المراعى الطبيعية، وتنميتها وزراعة بعض المحاصيل الزراعية والبستانية والإنتاج الحيواني بالصحراء الغربية فى المنطقة الواقعة بين غرب الضبعة وحتى السلوم غربًا، والمنطقة الواقعة بـ 70 كيلومترًا فى جنوب مطروح.

وقدم الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية نائبا عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح؛ عرضاً عن أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في المجالات المختلفة التي يقوم بها المركز والتي تهتم في نشاطها الأول على حصاد مياه الأمطار والاستفادة منها وذلك بمقر مركز التدريب بمنطقة القصر بحضور على عبد الحاكم مدير المركز.

ومن المقرر ان يتفقد الوفد، خلال اليومين الحاليين، وادى الخروبة، جنوبى مرسى مطروح، ووديان شرق مرسي مطروح بمنطقة رأس الحكمة والذى يعتمد على الأمطار فى الزراعة، وذلك للتعرف على طرق توفير وتخزين مياه الأمطار بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ويرافق الوفد المهندس عربي منصور استشاري وحدة مياه الأراضي.