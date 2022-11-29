القبض على شخصين يروجان سماعات "بلوتوث" مقلدة عبر الفيس بوك

ضبط رجال الأمن بالقاهرة شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع سماعات "بلوتوث" مقلدة .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع سماعات "بلوتوث" مقلدة لعلامات تجارية عالمية ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة ، أمكن ضبط شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية وسيارة ، وضبط بحوزتهما عدد 130 سماعة "بلوتوث" مقلدة لإحدى العلامات التجارية العالمية وعدد 8 ساعات لذات العلامة التجارية جميعهم مقلدين ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.