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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

اجتماع عربي لمتابعة الجهود المبذولة للقضاء على الأمية والنهوض بالتعليم في الوطن العربي

صدى البلد

بدأت أعمال الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم /الثلاثاء/ ولمدة يومين برئاسة رئيس هيئة تعليم الكبار في مصر محمد ناصف؛ وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بمحو الأمية في الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع محو الأمية.
وقال مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض فراج العجمي، إن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية، وعرض مصفوفة أنشطة الدول العربية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، كما سيقدم ممثلو الدول العربية عدة عروض تتضمن جهود دولهم في إطار تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار بهدف تبادل الخبرات في هذا الشأن، ومنها موضوع توحيد تقارير المتابعة والتقييم بما ينسجم مع التوجهات والتقارير الدولية.
وأضاف "أن اللجنة عكفت على الإعداد وتقديم التوصيات والتنفيذ، وهو ما يعكس ما تحقق من إنجازات"، مشيدا بالجهود المصرية لتوفير الخبراء والمتخصصين لدعم أعمال اللجنة، وخاصة من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) للقضاء على الأمية والنهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.
من جانبه.. اعتبر رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار محمد ناصف - رئيس الاجتماع - أن محو الأمية لا يقتصر على التعليم، وإنما امتد إلى محو الأمية المهنية، عبر تحقيق التكيف بين صاحب المهنة وبيئته، مشددا على أن التعليم يمثل أحد أبعاد التنمية المستدامة.
وأضاف ناصف "أن قواسم مشتركة كبيرة تجمع بين الدول العربية يمكن البناء عليها، عبر إحداث نقلة في القضية التعليمية من خلال تحديث برامج واستراتيجيات تعليم الكبار، في المنطقة بأسرها"، مؤكدا استعداد مصر لتعميم رؤيتها في هذا الإطار.
وسيتم في إطار دعم جامعة الدول العربية لتعليم وتعلم النازحين واللاجئين الذين تضرروا من النزاعات المسلحة في الدول العربية، تقديم عرض حول الدورة التدريبية التي أقامتها الأمانة العامة للجامعة العربية لتنمية كفايات مدربات تعليم وتعلم الكبار من أجل تمكين النازحات واللاجئات في الأماكن المستقرة بالدول العربية بالتطبيق على منهج ومنهجية المرأة والحياة، والتي أقيمت بتعاون جامعة الدول العربية مع عدة جهات منها (الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر – المنظمة الكشفية العربية – مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان – الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار) بدعم مقدم من الإمارات التي قدمت (50) جهازا لوحيا "تابلت".
كما قدمت 16 ألف دولار وذلك مساهمة منها في محو الأمية الأبجدية والرقمية للاجئين والنازحين ولتيسير إطلاق التدريب الذي خصص للميسرين المتطوعين من الكشافة لتدريب اللاجئات والنازحات بمخيمات اللجوء والنزوح بالدول العربية على منهج ومنهجية المرأة والحياة، بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها ومحو أميتها لتكون شريكاً أساسياً فاعلاً في تنمية أسرتها ومجتمعها. 
وستقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر، خلال الاجتماع، بتقديم ورقة عمل تتضمن قراءة ناقدة لإطار مراكش في ضوء أهداف العقد العربي لمحو الأمية.

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