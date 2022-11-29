التعليم العالي: زيارات ميدانية للمعاهد للاطمئنان على سير الدراسة

شهدت المعاهد المصرية تطورا كبيرا على مدار الفترة الماضية حول للارتقاء بجودة التعليم بها وتوير سبل الدعم للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل بما يحسن من ترتيبها بالتصنيفات الدولية ويجعل لها فرصة أكبر في الاعتماد.

زيارات ميدانية للمعاهد للأطمئنان على سير العلية التعليمية:

قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك متابعة لجهود التطوير التي تهدث بشكل مستمر للارتقاء بالتعليم الفني وتطوير وسير العملية التعلييمية بالمعاهد ، مشيرا إلى أن ستجرى زيارات ميدانية للمعاهد خلال الفترة المقبلة للأطمئنان على انتظام الدراسة والإلتزام برفع كفاءة وجودة التعليم بها.

تطوير برامج المعاهد بما يواكب سوق العمل

وأضاف عبد الغفار، أن هناك اهتمام كبير بتطوير اللوائح الدراسية في المعاهد، وخلق برامج دراسية جديدة متطورة وتدريب عملي للطلاب بما يواكب سد احتياجات سوق العمل ، وذلك إلى جانب الاهتمام بالحصول على الاعتماد بهدف ضمان جودة التعليم في المعاهد، ووضع ذات جدول زمنى يتم خلال ضمان الاعتماد المحلي لكافة المعاهد.

الارتقاء بالمعاهد المصرية داخل التصنيفات الدولية :

وأشار إلى أن هناك اهتمام واسع من المعاهد للقيام بعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية الدولية والتي شأنها شأن رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية بالمعاهد، والتحسين من ترتيبها فى كافة التصيفات العالمية، إلى جاناب التعاون مع الجهات الأخرى المحلية داخل مصر.

وكان قد ترأس الدكتو أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلى المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

ولفت الوزير إلى نتائج المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس الذي استضافته مصر، ونظمته الوكالة الجامعية للفرانكفونية في إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى توقيع اتفاق بين وزراء التعليم العالي من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية الفرانكوفونية؛ لدعم وتعزيز التعاون على مستوى الجامعات، لافتًا إلى إشراك منظومة المعاهد خاصة التي تقدم البرامج الدراسية ذات الصلة في تطبيق توصيات المؤتمر، وتعزيز التعاون العلمى بينها وبين مثيلاتها بالدول الفرانكفونية.

ناقش المجلس عددا من الموضوعات التى تخص شئون المعاهد على مستوى التقييم والمتابعة، وأكد الوزير على رفع تقارير المتابعة الدورية بانتظام لضمان حسن سير العملية التعليمية.

كما وجه الوزير بعقد لقاء موسع خلال الفترة القادمة مع ممثلي المعاهد التابعة للوزارة لشرح وتوضيح استراتيجية التعليم العالى خلال المرحلة المقبلة لهم، وبحث سبل تطبيق الجوانب ذات الصلة بالتعليم الفنى داخل المعاهد لضمان استكمال خطة الدولة للتطوير والنهوض بمنظومة التعليم العالى المصرية.

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