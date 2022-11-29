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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة بيلوسي مع الصين تتكرر.. لجنة برلمانية بريطانية تزور تايوان

بريطانيا والصين
بريطانيا والصين

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن زيارة لجنة برلمانية لـ تايوان هذا الأسبوع للاجتماع مع الرئيسة تساي إنج ون ومسؤولين كبار آخرين.

وقالت إن الزيارة هي جزء من عمل اللجنة لدراسة تحول في السياسة الخارجية البريطانية تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي حددتها الحكومة كأولوية اقتصادية ودبلوماسية منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت أليسيا كيرنز، رئيسة اللجنة، إن "هذه الزيارة لتايوان كانت منذ فترة طويلة أولوية بالنسبة للجنة الشؤون الخارجية".

وتابعت: "التحديات المتعددة للأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم تجعل العلاقات البناءة بين الديمقراطيات، مثل تلك التي تتمتع بها المملكة المتحدة وتايوان، أكثر أهمية".

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وتعد اللجنة هيئة برلمانية منفصلة عن الحكومة وتتألف من نواب منتخبين من مجموعة من الأحزاب،  وتدقق في سياسة الحكومة ولكن ليس لديها سلطات قانونية.

وستعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم 2 ديسمبر.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضب الصين، التي تقول إن تايوان خاضعة لها ديمقراطيا، بينما ترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة.

جدير بالذكر أن بريطانيا والصين انخرطتا في عدد من الخلافات الدبلوماسية المتزامنة، بما في ذلك تايوان.

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