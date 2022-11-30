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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

ألم الركبة
ألم الركبة

 من أصعب الآلام التي يجب التحكم فيها  هو ألم الركبة المزمن فيمكن  أن أي ألم في ركبتيك يمكن أن يؤثر تمامًا على يومك بالكامل.

يمكن أن يكون سبب ألم الركبة المزمن هو  التهاب المفاصل أو في بعض الحالات بعض الإصابات ولكن لحسن الحظ هناك علاجات مختلفة يمكن أن تساعدك على الشفاء من الألم حتى تعود إلى التحرك بشكل طبيعي.

إليك  3 أنواع  من الأطعمة التي لها تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بتقليل أو علاج آلام الركبة. كما أنها ستقلل بشكل كبير من مقدار اعتمادك على مسكنات الألم وتحافظ على صحة جسمك بشكل عام.

 ألم الركبة

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1. الجزر

يساعد الجزر على تخفيف آلام الركبة لأنه غني بفيتامين أ وبيتا كاروتين وكلاهما من المركبات القوية المضادة للالتهابات. تعد أفضل طريقة للحصول على أفضل ما في الجزر هي تناوله عند طهيه ، ومع ذلك ، لا يحب بعض الناس طهيه. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص ، فلا يزال بإمكانك تناولهم نيئًا. إن تناولها في وجبتين كل يوم سيقلل بشكل كبير من آلام الركبة.

2-الكركم

يحتوي  على الكركمين بكميات كبيرة. يستخدم الكركمين لعدة قرون في الطب ، وخاصة الأدوية العشبية لأنه يحتوي على قدرات مضادة للالتهابات. إن تناوله في كثير من الأحيان سيقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بآلام الركبة وأي نوع آخر من آلام المفاصل. تشبه قدرته على شفاء الألم تقريبًا قدرة الإيبوبروفين.

3- خل التفاح


عندما تفكر في خل التفاح ، فإن تتبيلة السلطة هي على الأرجح أول ما يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك ، يمكن استخدام خل التفاح لأكثر من ذلك بكثير. يمكن استخدامه في تخفيف آلام الركبة سواء اخترت شربه أو وضعه موضعياً على المنطقة المؤلمة.

 يُنصح بشرب ما لا يقل عن ملعقتين كبيرتين من خل التفاح يوميًا لأن ذلك سيساعدك على إذابة السموم الموجودة حول الركبة والتي من المعروف أنها تسبب الالتهاب.

 

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