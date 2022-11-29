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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: الإصابات وأعمال العنف تودي بحياة 12 ألف شخص حول العالم يوميا

أعمال عنف
أعمال عنف

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الاصابات وأعمال العنف تودي بحياة حوالي 12 ألف شخص حول العالم كل يوم.

وأوضحت المنظمة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن 3 من أصل أكبر 5 أسباب للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 29 عاما تتعلق بالإصابة إما بسبب حوادث الطرق أو القتل أو الانتحار.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 4.4 مليون حالة وفاة سنوية مرتبطة بالإصابات ينتج حوالي 1 من كل 3 من هذه الوفيات عن حوادث المرور و1 من كل 6 من الانتحار و1 من كل 9 من القتل و1 من كل 61 من الحرب والصراع، لافتا إلى أن هناك العديد من التدخلات الفعالة والمنخفضة التكلفة المتوفرة مثل تحديد الحد الأقصى للسرعة الافتراضية للمدن على 30 كيلومترا في الساعة وغيرها مما يكفل حماية القصر على وجه الخصوص.

ويأتي تقرير المنظمة تزامنا مع انعقاد المؤتمر العالمي الرابع عشر للوقاية من الإصابات وتعزيز السلامة المنعقد في أستراليا، والذي يوفر فرصة للباحثين والممارسين الرائدين في العالم في مجال الوقاية من الإصابات والعنف لمواصلة الدعوة إلى اتخاذ تدابير قائمة على الأدلة لمنعها.
 

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