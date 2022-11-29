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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء رومانيا يرحب بمرور 25 عاما على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

رئيس وزراء رومانيا
رئيس وزراء رومانيا

رحب رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشيوكا بذكرى مرور 25 عاما على الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بوخارست قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال تشيوكا - وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - "إن تواجد بلينكن هنا يؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية مع رومانيا"، مؤكدا أن حكومة رومانيا ستبذل قصارى جهدها لتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية العنصر السياسي العسكري للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن شكره لالتزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع وتعزيز الجناح الشرقي.

وأضاف: "بالطبع، يعد العنصر الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بالغ الأهمية أيضا"، مشيدا بزيادة الاستثمار الأمريكي في رومانيا لاسيما التعاون الثنائي في المجال النووي".

ومن جهته، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ورومانيا حليفان مخلصان، قائلا "أبرمنا شراكة اقتصادية تتسم بالقوة وتشمل آفاقا جديدة قوية حول الطاقة النووية"، مشيرا إلى التبادلات التعليمية والثقافية التي ربطت بين شعبي البلدين على مدار الـ25 عاما الماضية.
 

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