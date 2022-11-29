20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء في تمام الثالثة إلا ربعا عصرا ويستضيفها استاد القاهرة.



وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي

محمود الزنفلي _ أحمد صبحي

خط الدفاع

محمود الجزار _ امير و مدحت احمد العش _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ أحمد توفيق _ اسامة إبراهيم

خط الوسط

محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ محمود قاعود _ موسي دياوارا

خط الهجوم

رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ ناصر منسي _ أسامة فيصل .