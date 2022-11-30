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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

التجارة الفيدرالية تغرم جوجل 9 ملايين دولار بسبب هاتف بيكسل 4

هاتف جوجل بيكسل 4
هاتف جوجل بيكسل 4

قامت شركة  جوجل  Google بالتعاون مع شبكة iHeartMedia الإعلامية بتسوية نزاع قضائي لهما مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، مع وجود سبعة من المدعين العامين، وتزعم الأوراق الرسمية أن جوجل دفعت لمضيفي قنوات الراديو الذي تملكه شبكة iHeartMedia حوالي 2,6 مليون دولار للإعلان والترويج لهاتفها الجديد Pixel 4 ولكن الإذاعيون سجلوا الإعلان دون الحصول على هاتف بيكسل 4 ولم يجربوه من الأصل وهو ما يعد خرقا للقانون.

كان من المفروض أن يروج مذيعي محطات الراديو التي تملكها شركة  iHeartMedia لهاتف بيكسل 4 خلال برامجهم وفي سبيل ذلك دفعت مبلغ سخي يصل إلى 2,6 مليون دولار، بالنسبة لطريقة الإعلان التي تريدها الشركة، قدمت  Google  بالفعل نصوصًا للمضيفين لقراءتها على الهواء وهي العبارات التي تبدأ على النحو التالي: الشيء الوحيد الذي أحبه أكثر من التقاط الصورة المثالية؟ التقاط صورة رائعة الدقة والتفاصيل في الليل، مع Google Pixel 4 ، كلاهما أصبح أمر سهل ومتاح، إنها كاميرا هاتفي المفضلة ، خاصة في الإضاءة المنخفضة ، بفضل وضع Night Sight"، ثم بعد ذلك يسهب المذيع في سرد مواصفات وإمكانيات بيكسل 4.

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ولكن بالنسبة "لغالبية" إعلانات Pixel 4 التي سجلها المذيعين، لم يتم منح المذيعين هواتف Pixel 4 قبل تسجيل الإعلان، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية - على الرغم من طلب iHeartMedia للهواتف من قبل جوجل قبل الشروع في تسجيل الإعلانات بتاريخ  أكتوبر 2019 ، كما هو مذكور في نص الدعوى، تقدمت iHeartMedia في وقت لاحق بطلب لاقتناء عدد من الهواتف المعلن عنها بعد أن طلبت Google إعلانات إضافية لها في يناير 2020 ، زلكن في نهاية المطاف أرسلت Google خمسة هواتف فقط ، وهو ما يجعل جوجل تقع تحت طائلة القوانين الفيدرالية، تقول لجنة التجارة الفيدرالية  إن تم تسجيل ما يقرب من 29 ألف إعلان مخادع  تم بثها في عامي 2019 و 2020.

نتيجة لهذه الإعلانات التي صنفت من قبل الهيئة الفيدرالية بالمضللة ستدفع  Google  و iHeartRadio أيضًا 9,4  مليون دولار أمريكي إلى الولايات التي يتعاملون معها.

جوجل Google iHeartMedia التجارة الفيدرالية Pixel 4 Google Pixel 4

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