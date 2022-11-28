بسبب البلاك فرايدي.. جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي Gmail

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني Gmail، من الرسائل المزيفة ورسائل التصيد الاحتيالي التي شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب موسم التخفيضات والعروض الخاصة بالبلاك فرايدي.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن جوجل أصدرت تحذيرا صارخا لجميع مستخدمي Gmail ونصحتهم بضرورة الانتباه من عدم فتح الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني، والتي تحمل عروضا مزيفة.

وكشفت جوجل عن العدد المذهل من رسائل الاحتيال التي يتم إرسالها عبر خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بها، بالتزامن مع عروض البلاك فرايدي وموسم العطلات في عدد من الدول حول العالم، وبالأخص في الولايات المتحدة.

وقالت جوجل إنها تمكنت من منع ما يقرب من 15 مليار رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها من الوصول إلى صناديق البريد الوارد في Gmail في يوم واحد فقط، كما تم إيقاف حوالي 231 مليار رسالة غير مرغوب فيها ورسائل تصيد احتيالي، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمثل زيادة هائلة بنسبة 10 %.

وعلى الرغم من أن مستخدمي Gmail قد تم حمايتهم بشكل واضح من تلقي مليارات من الرسائل غير المرغوب فيها ، ولكن لا يزال من الضروري أن يظل الجميع حذرون لمساعدة مستخدميها في اكتشاف الرسائل الخطيرة ، كما نصحت جوجل المستخدمين باتخاذ إجراءات الأمان، وعدم تجاهل تفعيل ميزات الحماية.