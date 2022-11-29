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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. سفير السودان الجديد يقدم أوراق اعتماده لولي العهد

صدى البلد

قدم السفيرعوض الكريم الريح بلة، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى دولة الكويت. 

وقالت وزارة الخارجية بالسودان في بيان اليوم، إن السفير نقل تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لهما بموفور العافية والسعادة، معربا عن تقدير حكومة وشعب السودان للدعم التنموي والسياسي الذي ظلت تقدمه الكويت للسودان، مشيدا بالمبادرات الكويتية المتعددة للدعم التنموي في السودان وآخرها رعاية صندوق تنمية شرق السودان.

من جانبه، ثمن ولي العهد الكويتي العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا عزم القيادة الكويتية على تطوير العلاقات لمجالات أرحب و مواصلة دعم السودان ليصبح سلة غذاء العالم العربي.

وأكد أن السفير سيجد الدعم والمساندة من كافة المسؤولين ومؤسسات الدولة لأداء مهامه، طالبا نقل تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

دولة الكويت امير دولة الكويت شرق السودان

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