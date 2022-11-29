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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيخ المهندسين: إنشاء مشروعات سياحية لمحور التعمير

الدكتور عبد السلام
الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين

أكد الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن سيتم إنشاء مشروعات سياحية على محور التعمير بالإسكندرية.

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وأضاف وأضاف عبد السلام محمد سالم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن المطعم الطائر على ارتفاع 10 أمتار من الأرض على محور التعمير بالإسكندرية.


وتابع الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن :"عملنا ممشى أهل مصر، وهناك ومطعم طائر في طريق هذا المحور، سيتم إنشاء 10 معارض سيارات".

 

يتم رصد النقاط الجانبية


وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، إلى أن يتم رصد النقاط الجانبية لمحور التعمير لكشف أي هبوط فيه.
 

شيخ المهندسين محور التعمير أحمد موسى ممشى أهل مصر مطعم طائر

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