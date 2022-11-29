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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يعرض تقريرا عن آخر أنشطة مؤسسة أبو العينين الخيرية بالدقهلية.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا، عن آخر أنشطة مؤسسة ابو العينين الخيرية، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء.

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ستر وعافية.. مؤسسة أبو العينين تستهدف 15 ألف مواطن بقوافل طبية وخدمية بالدقهلية


وأبرز التقرير المصور، دور مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتلبية احتياجات الأهالي بمحافظة الدقهلية.


واصلت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالمشاركة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، جهودها لدعم الفئات الأولي بالرعاية، بإطلاق العديد من القوافل فى قرى ونجوع مصر  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

مستهدفة مساعدة ١٥ ألف مواطن


وانطلقت على مدار يومي الجمعة والسبت قافلة ستر وعافية إلى قرى محافظة الدقهلية مستهدفة مساعدة ١٥ ألف مواطن و مستحق من الأهالي من خلال توزيع البطاطين واللحوم وكراتين المواد الغذائية ، بالإضافة الى حملة "طرق الأبواب" لتوصيل الوجبات وطرود من السلع الغذائية لأهالينا كبار السن وأيضا تشمل القافلة إقامة معرض ملابس شتوية بأسعار مخفضة.


وتصاحب قافلة " الستر"  قافلة طبية بتخصصات مختلفة تقوم بعمل قياسات وتركيب أجهزة تعويضية بالإضافة للتوعية الصحية وبرنامج توعية للأطفال والكشف المبكر لسرطان الثدى لسيدات القرية وتقدم كذلك خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  بالإضافة للاطمئنان على صحة أهالينا بقياس الضغط والسكر.


وتقوم القافلة الطبية بفحص وتشخيص الأهالى من خلال  عدد من التخصصات وهى( الجهاز الهضمى ، الكبد ،  باطنة ، جلدية ، رمد ، اسنان ، نساء ، عظام ، قدم سكرى ، أطفال، وخدمات تنظيم الاسرة ) مع صرف الادوية والمتابعة وقياس النظارات وتجهيزها.
 

 

مؤسسة ابو العينين أحمد موسى تقريرا مصورا فضائية صدى البلد الدقهلية احتاجيات الأهلي

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