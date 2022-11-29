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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبلبة عن تقليد الشخصيات: محدش زعل من الفنانين إلا نجاة الصغيرة

الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة

كشفت الفنانة لبلبة  أن فقرة التقليد " التي كانت تقوم بها لتقليد الشخصيات الفنية كانت سبب شهرتها وأنها ظلت فى التقليد حتى أصبح عمرها 20 عاما، مؤكدة: "كنت فى مرة بحفل فى قاعة جامعة القاهرة، وأعلنت خلالها إن دى آخر مرة أقلد، وقلت لوالدى ووالدتى إنى مش هقلد واعترضوا، ولكن أنا فهمتهم إنى عاوزة الناس تشوفنى فى شكل تانى، وعملت أغنية لوحدى، وحققت نجاح كبير وعملت أغانى كتير بعد كدة ونجحت جدا".  

وأوضحت خلال لقاء " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON::أن جميع الفنانين سعدوا بتقليدها ليهم ماعدا الفنانة " نجاة الصغيرة " الوحيدة التي غضبت من تقليدها لها قائلة : " محدش زعل منى إنى قلدته وكانوا بيحبونى أوى، لكن نجاة الصغيرة الوحيدة اللى زعلت، وكان المفروض أطلع فى حفلة وكانت فقرتى الأول، وهى كانت عاوزة تطلع وفهموها لما الفقرة تخلص، وبعد ما خلصت وطلعت نجاة وهى بتغنى لقيت الجمهور بيضحك، فسألت هو إيه حصل فقالولها إن لبلبة كانت لسه بتقلد نفس حركاتك.

 

 وكشفت أن الفنانة فايزة أحمد كانت خفيفة الظل وانها طلبت منها تقليدها قائلة : إتصلت بيا وقالت ليش مابتقلديني ؟ وكان دمها خفيف جداً ودي حتة مافيش ناس كتيرة تعرفها

 

الفنانة لبلبة توك شو الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة لبلبة

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