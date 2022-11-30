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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الكاس: متعاطف مع رونالدو.. وصعب توقع بطل كأس العالم 2022 |فيديو

أحمد الكاس
أحمد الكاس

قال أحمد الكاس، نجم منتخب مصر الأسبق، إنه يتعاطف مع كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، خلال الفترة الحالية، إلا أن الهدف الذي تم احتسابه لبرونو فيرنانديز ضد أوروجواي، كان صحيحًا ومن حق زميله.

وأضاف الكاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قطر تنظم بطولة كأس العالم، بشكل مميز، فضلًا عن أن رتم البطولة فنيًا ارتفع للغاية، واشتدت المنافسة.

وأوضح نجم منتخب مصر الأسبق، أن منتخب السنغال، كان الأفضل أمام الإكوادور، واستحق التأهل إلى دور الـ16، لاسيما أن أسود التيرانجا خاضوا المباراة من أجل الفوز على عكس المنافس، الذي كان كل أمله التعادل.

وأشار إلى أن كأس العالم 2022، نسخة مميزة للغاية، ومن الصعب التوقع بطل النسخة في ظل قوة المنافسة، بينما هدف ريتشارلسون مع البرازيل ضد صربيا، هو الأفضل في البطولة حتى الآن، لصعوبته.

كأس العالم نجم منتخب مصر أحمد الكأس هاني حتحوت منتخب البرتغال رونالدو

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