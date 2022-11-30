الأتوبيس الطائر يتابع مدارس الوادي الجديد

أعلنت مديرية التعليم بالوادي الجديد عن انطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد .

وقال الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، إن الرحلة تأتى لمتابعة مدى الانضباط بمجموعة من المدارس والوقوف على سير منظومة العمل.

وأوضح أن الأتوبيس يضم ممثلين من التوجيه الفني والتوجيه المالى والإداري، التعليم الابتدائى والصفوف الأولى وعدد من موجهي المواد الدراسية المختلفة للمرور علي عدد من المدارس.

وأشار الدكتور جمال حسن إلى إستمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل والوقوف على كافة المشكلات التى قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا وفق اشتراطات صحية آمنة تضمن سلامة الجميع .