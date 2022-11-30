يوم ترفيهي بمناسبة عيد الطفولة بقصر ثقافة بهاء طاهر في الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث نظم قصر ثقافة بهاء طاهر يوم ترفيهي بمناسبة عيد الطفولة وذلك بحضور مدرسة القباحي الشرقي الإبتدائية وحضانة روضة الجنة كيدز .

وأقيمت ورشة عمل لوحة فنية بورق الفوم، وورشة فنية رسم وتلوين مع الأطفال، بالإضافة إلى فقرات مواهب من تلاميذ المدرسة، وعرض مسرح العرائس وورشة حكي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "صعوبات التعلم" أوضحت إيفون إيليا تعريف صعوبات تعلم وتعريف بطئ التعلم وأسباب صعوبات التعلم وأنواعه.

وقدم قصر ثقافة حسن فتحى ضمن مبادرة التعليم والبحث العلمي محاضرة بعنوان "تحسين دور المدارس من خلال دور المعلم كقائد".

و أوضح سيد صدقى أدوار المعلم في العملية التعليمية بصفة عامة ودور المعلم كقائد وكيف يسهم في تحسين دور المدارس، بجانب محاضرة بعنوان "الثورة العلم والتكنولوجيا" تحدث فيها العادلي حسان محمد عن سمات الثورة العلمية والتكنلوجيا المعاصرة ودور الثورة الصناعية والتكنولوجيا فى حياتنا ومجتمعاتنا المختلفة.

وأقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية متنوعة من الشعر والشعراء حيث تناول الشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان "جمال الأخلاق والعلم نور"، وألقت الشاعرة زينب الدسوقي قصيدتى بعنوان"لحن أوتار الحياة، من هؤلاء"، والشاعر ناصر الدسوقي قصيدة بعنوان "تأملات"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "فيكي أجنن"، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط عرض إنشاد ديني للمنشد علاء محمد بعنوان "مديح ف رسول الله".

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية لرواد القصر أسئلة فى المعلومات العامة أدارته ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم عن"الطبيعة الصامتة" نفذتها شيرين محمد أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.