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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب وغضب بعد مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

صدى البلد

عمّ الإضراب التجاري عددا من المدن في الضفة الغربية، وسط دعوات غضب ردا على مقتل 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس.

 

وأغلقت المحال التجارية في عدد من المدن أبوابها فيما يستعد الفلسطينيون لتشييع جنازات في رام الله.

 

وكانت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية دعت لأن يكون اليوم الأربعاء يوم إضراب وغضب بعد مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية.

 

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان تلقته "العين الإخبارية" اعتقال الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين في حملات دهم لمنازل المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

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