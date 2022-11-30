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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منعت الأمطار.. الأرصاد تكشف: ظواهر ضوئية شهدتها سماء البلاد | صور

سحب في سماء البلاد
سحب في سماء البلاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منشورًا توضيحيا حول السحب التي شهدتها سماء الجمهورية خلال اليومين الماضيين دون أن يكون هناك أمطار، وحول أسباب ظهورها بشكل متكرر خلال الفترة الماضية على البلاد.

سحب في سماء البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليومين الماضيين معظم أنحاء البلاد، شهدت غطاء سحابيا كثيفا يبدي السماء وكأنها ستمطر ولكن هذا لا يحدث فعليا، ما هذه السحب وكيف تكونت وهل هذه السحب متكررة علي مصر؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا نوع من أنواع السحب العالية أو المرتفعة ؛ وهذه السحب لا تتكون محليا بل عادة ما تكون منقولة من الأماكن الاستوائية إلي العروض الأعلي. 

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وتتكون هذه السحب عندما ينخفض الضغط بشكل كبير في  طبقات الجو العليا عند العروض الوسطي (خط عرض 60) ويمتد جنوبا ليصل إلى خطوط العرض الأقل، وبالتالي يؤدي هذا الانخفاض في الضغط إلى تطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء وتنتقل إلى العروض الأعلى مصاحبة لتيار نفاث ويعمل علي ضخ هذه الرطوبة المدارية إلى العروض الأعلى وهذا ما يؤثر  فعليا على الجمهورية من سحب عالية وتظهر بهذا الشكل.

تكون السحب في سماء البلاد

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه بسبب ارتفاعها الذي يصل قاعدته إلي أكثر من 5كم تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتتكون القطرات مجمدة وعبارة عن بلورات ثلج، ويسمي هذا الشريط من السحاب بأنهار الغلاف الجوى (Atmospheric rivers) ويمكن ان تمطر هذه السحب اذا كانت الرطوبة السطحية كبيرة وتعمل علي تطورها. 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن كل الظواهر الضوئية تحدث تقريبا في وجود هذا النوع من  السحاب  بسبب انعكاسات الضوء من الشمس أو القمر التي تسقط علي بلورات الثلج وتتكون الهالة حول القمر أو الشمس.

سحب في سماء البلاد

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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