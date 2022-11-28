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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مائل للبرودة؟.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غداً الثلاثاء  طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف في النهار، على كلًا من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية ، وتشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف في النهار، على أن يصبح طقس مائل للبرودة في الليل، وجو غائم جزئيًا.

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وأضاف " القاياتي " خلال  مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأثنين ، أن تأثيرات الكتل الهوائية فى جنوب الجمهورية تختلف عن الكتل الهوائية والتى تؤثر على شمال البلاد ،خاصة وان كان هه الفترات تأثير منخفض السودان الموسمي ومنخفض البحر الاحمر خلال الـ 48 ساعة القادمة  ، على وتأثيرة على جمهورية مصر العربية من حيث التأثير على الطبقة القريبة من سطح الأرض وهو الأكثر والدائم مع منخفض جوي للطبقات العليا للهواء أو ما يسمى بمنخفض  علوي بارد .

وتابع :" المنخفض سيمتد على أغلب مناطق الجمهورية، إضافة إلى وجود منخفض في طبقات الجوي العليا، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب وتساقط الأمطار" مشيرا الى أن الأمطار ستكون خفيفة، على مناطق السواحل الشمالية ومتوسطة على جنوب البحر الأحمر، والأمطار مستمرة غداً الثلاثاء.

ولفت" القاياتي "  إلى أن فرص سقوط السيول غير موجود، ولكننا نعيش في فترة تذبذب واضحة في الطقس، ويمكن أن تنقلب الأجواء بشكل سريع ، ويصبح الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في الليل، على أغلب الأنحاء.

ونصح " عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية" ، الامهات بإرتداء الاطفال  جواكت خفيفة فى الصباح حيث الجو معتدل بينما بالليل يرتدوا ملابس ثقيلة لبرودة الجو في الليل على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة واننا مازلنا في فصل الخريف .

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس سقوط الأمطار القاهرة الكبرى

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