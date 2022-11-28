عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار بـ 5 مناطق| الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية بالقاهرة والمحافظات

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابات جوية اليوم، و هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، منذ أمس الأحد. 

txt

تصل لـ15| الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى

txt

خلال 48 ساعة القادمة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لامتداد منخفض السودان الموسمي


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن هناك تكاثر للسحب، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار، والأجواء خلال فترة النهار ستكون لطيفة، وفى الليل تكون أجواء بارده على جميع انحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون بـ مناطق السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية، وشمال و جنوب الصعيد، و البحر الأحمر، و ستصل لـ القاهرة، وجميع الأمطار خفيفة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة فى الليل تنخفض أكثر و الصغر على القاهرة الكبري، تسجل 15 درجة، وبعض المناطق تصل لـ 11 درجة. 

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية مقبلة من البحر الأحمر، وهذا سيكون له تأثير على تعرض البلاد لـ أمطار اليوم، وأن السواحل الشمالية الغربية، والصعيد، سيتعرضون ايضًا لـ أمطار متوسطة حتى صباح الثلاثاء .

وأوضحت أنه من يوم الأربعاء سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، و أنه من الممكن أن نقول أن  طقس اليوم لطيف بأغلب الأنحاء وفرص أمطار خفيفة تمتد للقاهرة ليلا. 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية اضطرابات جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

ترشيحاتنا

على أنغام مافيا| رقص هستيري لـ سائحة ومصري بالأقصر يثير الجدل ..شاهد

غانا تفاجئ كوريا الجنوبية بهدفين في الشوط الأول بكأس العالم| فيديو

أعلنت انتهاء وقف إطلاق النار.. طالبان باكستان تأمر بشن هجمات في البلاد

بهجمات مسلحة.. سرقة 160 مليون دينار من 3 محلات صرافة بالعراق

الشوط الأول.. غانا تحرز الهدف الثاني في شباك كوريا الجنوبية بكأس العالم

مجلـس الأعمال المصري الأوروبي يستنكر قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.. ويؤكد: بُني على أكاذيب وليست حقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على الأبناء أصحاء.. سارعي لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في 11 ديسمبر

بعد رفض أنغام تركيبه.. معلومات صادمة عن أنبوب الحنجرة

طريقة عمل خبز التورتيلا مثل الجاهز

فستان برتقالي.. درة تبهر المتابعين بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ