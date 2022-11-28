أمطار بـ 5 مناطق| الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية بالقاهرة والمحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابات جوية اليوم، و هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، منذ أمس الأحد.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن هناك تكاثر للسحب، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار، والأجواء خلال فترة النهار ستكون لطيفة، وفى الليل تكون أجواء بارده على جميع انحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون بـ مناطق السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية، وشمال و جنوب الصعيد، و البحر الأحمر، و ستصل لـ القاهرة، وجميع الأمطار خفيفة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة فى الليل تنخفض أكثر و الصغر على القاهرة الكبري، تسجل 15 درجة، وبعض المناطق تصل لـ 11 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية مقبلة من البحر الأحمر، وهذا سيكون له تأثير على تعرض البلاد لـ أمطار اليوم، وأن السواحل الشمالية الغربية، والصعيد، سيتعرضون ايضًا لـ أمطار متوسطة حتى صباح الثلاثاء .

وأوضحت أنه من يوم الأربعاء سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، و أنه من الممكن أن نقول أن طقس اليوم لطيف بأغلب الأنحاء وفرص أمطار خفيفة تمتد للقاهرة ليلا.