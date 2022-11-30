عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: أوروبا تكافح لتشكيل سياسة للطاقة في "زمن الحرب"

صدى البلد

  كرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم/الأربعاء/ أن أوروبا تكافح منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، في أوكرانيا لتحقيق هدفها بشأن التقليل السريع من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي مع الحفاظ في نفس الوقت على ثبات أسعاره، غير أن نتائج مساعيها ظلت مختلطة وممزوجة بين المؤيد والمعارض.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن الاتحاد الأوروبي تمكن بالفعل من تقليص استخدامه للغاز والنفط الروسيين بسرعة أكبر مما توقعه العديد من المسئولين والمحللين، لكن إجراءات معالجة ارتفاع أسعار الطاقة أثارت انقسامات عميقة في عواصم الاتحاد حتى وصف النقاد المقترح الذي تقدمت به بروكسل الأسبوع الماضي لوضع حد أقصى لغاز الجملة بقيمة 275 يورو لكل ميجاواط ساعة بأنه "مزحة"، وقالوا إنه لم يكن ليتناول الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار في هذا الصيف.
وأضافت: "بينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لقمة جديدة في الشهر المقبل حيث يهدفون إلى الانتهاء من حزمة جديدة للطاقة على أمل أن تعمل على استقرار أسعار الغاز وإمداداته، تتجلى عدة تساؤلات حول العناصر الرئيسية لسياسة الطاقة في بروكسل في زمن الحرب وما مدى نجاحها على الأرجح؟! وما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لإبعاد نفسه عن الغاز الروسي؟!
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الاتحاد الأوروبي كشف عن خطة بقيمة 210 مليار يورو تسمى "ري باور إي يو" أو RePowerEU بهدف تسريع نشر الطاقة المتجددة وجعل الصناعة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، كذلك كانت هناك جهودا ناجحة لخفض الطلب على الغاز بعد أن وقع وزراء الطاقة هدفًا طوعيًا في يوليو الماضي لخفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة ،في جميع أنحاء الكتلة واقترحت برلين لزيادة هذه النسبة إلى 25 في المائة لم يحظ بعد بالكثير من التأييد.
ومع ذلك أبرزت الصحيفة أن أوروبا لا تزال معرضة لمخاطر بشأن احتمالية مواجهة عجزًا قدره 30 مليار متر مكعب خلال فترة إعادة تعبئة التخزين الرئيسية في الصيف المقبل، إذا أوقفت روسيا جميع شحنات خطوط الأنابيب وزاد الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال مع رفع المزيد من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، مع الإشارة إلى أن الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا كان يمثل في السابق حوالي 40 في المائة من إمدادات الاتحاد الأوروبي، لكن هذه النسبة انخفضت مؤخرًا إلى أقل من 8 في المائة.
وتابعت "فاينانشيال تايمز" تقول إن الصفقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الجزائر وأذربيجان ومصر والولايات المتحدة ستساهم في زيادة بنحو 24 مليار متر مكعب من الغاز من تلك الدول خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام مقارنة بعام 2021، كما أن صفقة الغاز الطبيعي المسال التي أبرمتها ألمانيا مع قطر في الأيام الأخيرة ستضيف نحو 2.7 مليار متر مكعب سنويًا.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وهو ما دفع وزراء الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن سن حزمة طوارئ ثالثة للحد من تكاليف الطاقة. وتشمل الإجراءات السابقة المتفق عليها ضريبتين غير متوقعتين - واحدة تستهدف موردي الطاقة المتجددة الذين يستفيدون من بيع الكهرباء المرتبطة بأسعار الغاز المرتفعة والأخرى على أرباح منتجي النفط والغاز. 
وقالت "فاينانشيال تايمز"، في ختام تقريرها، أن خطة تحديد أسعار الغاز بالجملة في الحزمة الثالثة أظهرت أنها أكثر إثارة للانقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت بعض العواصم إن التدخل في السوق يهدد العرض وأن محاولات تحديد الأسعار سيضر بجهود أوروبا لجذب الواردات، أما أولئك الذين يريدون الحد الأقصى، مثل إيطاليا واليونان يصرون على أنهم لن يوافقوا على الحزمة الثالثة، والتي تشمل تنسيق مشتريات الغاز عبر الكتلة، ما لم يتم تقديم حد للسعر.
فاطم - أ ب ح/م م ب/س.ع
أ ش أ /
السابق
التالي
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

كيروش يُطلق قذائف نارية عقب وداع منتخب إيران لكأس العالم

ترشيحاتنا

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

مشجع يطلق زوجته في قطر بسبب كأس العالم.. فيديو

كيف يخطط بايدن للفوز بولاية ثانية وحرمان ترامب من هزيمته؟

الأزمات تتفاقم.. ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.6%

سوق المستعمل| بروتون أوتوماتيك بـ 140 ألف جنيه

5 مليار دولار تجسد متانة العلاقات المصرية السعودية.. كيف تخدم الاقتصاد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تهدد العالم من جديد| معلومات صادمة عن السلالة الجديدة من كورونا.. تضرب المخ

ليلة في حب لبنان.. الاحتفال باليوبيل الماسي لقنصلية لبنان في الإسكندرية.. صور

شاب أفريقي أصبح أيقونة للمونديال.. من هو «أبوبكر» صاحب أشهر 3 كلمات في قطر؟|شاهد

فرحة ما تمت|وفاة مغنٍ أمريكي شهير عن 37 عامًا بعد زواجه بساعات

فيديو

هنادي مهنى: كنت بنام فى العربية عام 2019 لهذا السبب .. فيديو

تحذير عاجل من الطقس بسبب انخفاض درجات الحرارة| فيديو

فنانون يتعرضون لأزمات خارجة عن إرادتهم منها غرق منازلهم| تعرف عليهم

بسبب خاتم ألماس.. ليلى غفران أمام المحكمة في قضية سب وقذف محاميها السابق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ