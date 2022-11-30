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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يعلق على الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفنى  خلال المؤتمر الصحفي الذى أعدته الوزارة لاستعراض خطة الوزارة والمواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام  ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مؤكدا بأن نظام  الامتحان هيكون "أوبن بوك" وعدد الأسئلة نفس عدد أسئلة العام الماضى، الطالب هيستلم ورقتين  إجابة ورقة بابل شيت وورقة ثانية للأسئلة المقالية،  وسيتم سحب سكان للورقة، ويتم تصحيحها من خلال معلمين بنظام (روبريكس)  بحيث يحاسب الطالب على خطوات الحل  للوصول إلى الناتج النهائى  (القانون درجة والتعويض درجة والنتيجة درجة).

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه يتفق مع قرارات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل وتوزيع الدراجات لانها تتميز بكل ما هو جديد وهناك فرقا بين امتحانات العام الحالي والماضي.

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وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطبيق خطة تطوير التعليم المصري، موضحا أن وزارة التربية والتعليم نجحت في امتصاص حالة القلق لدى الطلاب وأولياء الامور تجاه شكل ورقة الامتحانات وكيفية توزيع الدرجات قبل الامتحانات بوقت مناسب للغاية حتي يتمكنوا من التدريب عليه.

وأشاد الخبير التربوي، بالامتحان بنظام الأوبن بوك، لان الطالب تعود عليه في السنوات السابقة، وأهناك كتيب مفاهيم وعدد الأسئلة مثل العام الماضى، موضحًا أن أسئلة الاختيار من متعدد من أفضل الاسئلة بالنسبة للطالب.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن الأسئلة المقالية بالامتحانات تعبر عن رأي الطالب من خلال هذه الأسئلة، موضحًا أنه يجب إتاحة فرصة للطالب أن يعبر عن رأيه في موضوعات التعبير، مثلاً سؤال تحدث عن إنجازات الدولة المصرية في ملف العشوائيات أو حي الأسمرات سوف يحتاج لكتابة ورقية، وكذلك هناك مسائل رياضية يحتاج فيها الطالب الورقة والقلم، وهناك براهين النظريات الهندسية.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن عصر التصحيح اليدوى انتهى، مؤكدًا أن تجربة الوزارة فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا حققت طفرة ونجاحا كبيرا خاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2021,2022، حيث تم التصحيح من خلال الكنترولات المختلفة فى المحافظات بشكل إلكتروني وتمت بشفافية كاملة .

ولفت الخبير التربوي، إلى أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سيكون بنظام rubrics، للوصول إلى درجة من الموضوعية والعدالة في تصحيح الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعني قواعد التقدير.

واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأنه لا بد أن تستمر فكرة وجود بعض الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة التي تبين مدى فهم الطالب للمادة العلمية وطريقة تعبيره لفهم المادة العلمية بعيدًا عن التلقين والحفظ، والاعتماد على الفهم والتفكير لكي يظهر جيل قادر على مواكبة التكنولوجيا والتطور العالمي.

و;hk r] أعلن حجازي عن مواصفات ورقة امتحان اللغة العربية وتوزيع الدرجات، مشيرا إلى أن سيكون هناك سؤال للقصة وسؤال للتعبير  العدد الكلي ٦٠ درجة لمدة ٣ ساعات ٤٤ سؤال بدرجة واحدة،١٢ سؤال درجتين وسؤال التعبير ٦ درجات، أما امتحان اللغة الإنجليزية الأولى سيكون إختيار من متعدد ٣٢ سؤال.

الأسئلة المقالية الاختيار من متعدد الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي توزيع الدراجات كتيب مفاهيم Jobs Education

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