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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية الجيزة: غدا بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين

النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

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أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام أن وزارة التموين ستبدأ من الغد الخميس صرف المقررات التموينية للمواطنيين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية .

 
وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أنه تم ضخ السلع التموينية 2500 بدال تموينى ومنافذ جمعيتى بالجيزة مؤكدا على توافر مخزون استراتيجي كبير من السلع التموينية
وأكد على متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقية ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالأسعار المحدده 
واشاد بمبادرة الدولة مد صرف مقابل الحماية الاجتماعية للبطاقات التموينية للأسر ذات الدخل المنخفض والتى يبلغ عددها ٩.١ مليون أسرة.
 

الغرفة التجارية بطاقات التموين المجمعات الإستهلاكية الحماية الاجتماعية الغرفة التجارية بالجيزة

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