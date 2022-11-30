حسام داغر ينضم لفريق مسلسل "حضرة العمدة"

تعاقد الفنان حسام داغر على المشاركة في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" للفنانة روبى وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز .

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال شهر ديسمبر لعرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسمة، أحمد بدير، حسام داغر، ادوارد، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نهلة سلامة ومحمد الصاوى ويناقش العمل قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.

وفى سياق آخر انتهى حسام داغر من تصوير فيلم "الخميس الجاى" المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، والذى يشارك في بطولته إلى جانب عمرو عبد الجليل، مي كساب، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، إيمان السيد، أحمد سلطان، حمدي عباس، محمد حسني، عبير منيروتأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدى ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد على، ومن إخراج حسن صالح.

وعرض لحسام داغر مؤخراً فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله، وجسد داغر في الفيلم شخصية المزدوج سمير أبو وشين الشرير.