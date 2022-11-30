الرئيس السيسي يهنئ جمهورية أفريقيا الوسطي بالعيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلي الرئيس فوستين اركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي .

وأوفد الرئيس السيسي ، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفريقيا الوسطي للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلي ساندرا برينيلا ماسون رئيس جمهورية باربادوس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .