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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية لافتة.

تألقت نسرين طافش، مرتديه فستان بحر باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم بسيط وأنيق من التريكو ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، ووضعت قبعة على الرأس لإكمال إطلالتها الجذابة.

وإليكم صور نسرين طافش

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