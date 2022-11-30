اندلاع حريق في سيارة خلال موكب زفاف بأسيوط

اندلع حريق في سيارة ملاكي بموكب زفاف بطريق أسيوط بني غالب دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي كانت تسير في موكب زفاف بطريق منقباد / بني غالب الغربي بالقرب من إدارة مرور أسيوط.



إنتقل على الفور ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في سيارة ملاكي ملك " إيهاب. م. ع" مقيم قرية الواسطى مركز الفتح كانت بموكب زفاف، دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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