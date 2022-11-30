عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق في سيارة خلال موكب زفاف بأسيوط

اندلاع حريق في سيارة
اندلاع حريق في سيارة بموكب زفاف بأسيوط

اندلع حريق في سيارة ملاكي بموكب زفاف بطريق أسيوط بني غالب دون وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي كانت تسير في موكب زفاف بطريق منقباد / بني غالب الغربي بالقرب من إدارة مرور أسيوط.

بسبب التنقيب عن الآثار.. الصور الأولى لانهيار منزل وتصدع آخر بمدينة أسيوط

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء


إنتقل على الفور ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في سيارة ملاكي ملك " إيهاب. م. ع" مقيم قرية الواسطى مركز الفتح كانت بموكب زفاف، دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

IMG-20221130-WA0188
IMG-20221130-WA0188
IMG-20221130-WA0187
IMG-20221130-WA0187
IMG-20221130-WA0190
IMG-20221130-WA0190
IMG-20221130-WA0189
IMG-20221130-WA0189
أسيوط أخبار أسيوط حريق بأسيوط اندلاع حريق بأسيوط احتراق سيارة موكب زفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

عشيقته؟.. اعترافات بائع الموبيليا المتهم بقتل سيدة بعد العثور على جثتها في أكتوبر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق في نادي الأطباء بأسيوط.. صور

مصرع ربة منزل في حريق مخزن قطن بأسيوط

ترشيحاتنا

تشكيل منتخب السعودية أمام المكسيك في كأس العالم

بعد الفوز علي فرنسا.. ماذا قال حاكم دبي لمنتخب تونس؟

ابنة يحيى حقي تطالب بنقل رفاته إلى مقابر السيدة نفيسة

الصحفيين العرب يدين حبس محكمة تونسية للصحفي خليفة القاسمي لمدة عام

أستاذ داعش وشقيق البغدادي.. من هو أبو الحسن القرشي المقتول؟

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع مونديال 2022.. قطر تنظم مسابقة لاختيار أجمل الإبل في العالم|فيديو

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي والقهوة معا؟

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فيديو

تفاصيل اقتحام بنك في لبنان .. ماذا حدث؟

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ