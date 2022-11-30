عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكشوف النهائية.. 92 مرشحا يخوضون انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الأهلية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن ترشح 92 طالبا وطالبة من الراغبين فى  خوض انتخابات  أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الأهلية  على مستوى كليات الجامعة والبالغ عددها 7 كليات، وكشف عن  أن الكشوف النهائية 92 طالبا وطالبة، من الراغبين فى  خوض انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي الحالي 2022 /2023.

وأشار رئيس جامعة أسيوط  إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم اللازم للجامعة الأهلية سواء على مستوى الخدمات التعليمية أو الأنشطة الطلابية وذلك بالتوازى مع الحراك الدائم والنشاط المتميز فى جامعة أسيوط الحكومية، مؤكداً على متابعته لإجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراءها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت للانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

بعد فحص الطعون .. 1071 دارسًا يخوضون انتخابات اتحادات طلاب جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يدعو الطلاب والباحثين لتقديم ابتكارات ودراسات في محاور البيئة


وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشوف المبدئية شهدت تقدم 92 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة  مع تفوق عدد الطلبة عن الطالبات حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين لخوض الانتخابات 61 طالبا و 31 طالبة، وتضمنت ترشح  14 طالبا وطالبة فى كل من كليات طب الأسنان ، والصيدلة، والهندسة، والعلوم الإدارية و كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، أما كلية الطب فشهدت ترشح 13 طالبا وطالبة و9 طلاب فقط فى كلية الألسن وذلك وفق الكشوف النهائية التى تم رصدها والإعلان اليوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى أنه من المقرر غدا الخميس 1 ديسمبر  بدء  فترة الدعاية الانتخابية والتى تمتد على مدار 3 ايام متتالية وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إتحاد طلاب جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية انتخابات جامعة اسيوط الاهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

عشيقته؟.. اعترافات بائع الموبيليا المتهم بقتل سيدة بعد العثور على جثتها في أكتوبر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

موضوعات متعلقة

إطلاق سباق للدراجات وافتتاح معرض الكليات في احتفالية جامعة أسيوط

مجلس جامعة أسيوط يقرر إعادة عميدة معهد جنوب مصر للأورام لمنصبها

ترشيحاتنا

تشكيل منتخب السعودية أمام المكسيك في كأس العالم

بعد الفوز علي فرنسا.. ماذا قال حاكم دبي لمنتخب تونس؟

ابنة يحيى حقي تطالب بنقل رفاته إلى مقابر السيدة نفيسة

الصحفيين العرب يدين حبس محكمة تونسية للصحفي خليفة القاسمي لمدة عام

أستاذ داعش وشقيق البغدادي.. من هو أبو الحسن القرشي المقتول؟

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع مونديال 2022.. قطر تنظم مسابقة لاختيار أجمل الإبل في العالم|فيديو

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي والقهوة معا؟

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فيديو

تفاصيل اقتحام بنك في لبنان .. ماذا حدث؟

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ