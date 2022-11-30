الكشوف النهائية.. 92 مرشحا يخوضون انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الأهلية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن ترشح 92 طالبا وطالبة من الراغبين فى خوض انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الأهلية على مستوى كليات الجامعة والبالغ عددها 7 كليات، وكشف عن أن الكشوف النهائية 92 طالبا وطالبة، من الراغبين فى خوض انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي الحالي 2022 /2023.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم اللازم للجامعة الأهلية سواء على مستوى الخدمات التعليمية أو الأنشطة الطلابية وذلك بالتوازى مع الحراك الدائم والنشاط المتميز فى جامعة أسيوط الحكومية، مؤكداً على متابعته لإجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراءها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت للانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.



وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشوف المبدئية شهدت تقدم 92 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة مع تفوق عدد الطلبة عن الطالبات حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين لخوض الانتخابات 61 طالبا و 31 طالبة، وتضمنت ترشح 14 طالبا وطالبة فى كل من كليات طب الأسنان ، والصيدلة، والهندسة، والعلوم الإدارية و كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، أما كلية الطب فشهدت ترشح 13 طالبا وطالبة و9 طلاب فقط فى كلية الألسن وذلك وفق الكشوف النهائية التى تم رصدها والإعلان اليوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى أنه من المقرر غدا الخميس 1 ديسمبر بدء فترة الدعاية الانتخابية والتى تمتد على مدار 3 ايام متتالية وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة لهذا الشأن.