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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 15 ألف جنيه لـ هيونداي إلنترا HD موديل 2023

صدى البلد

شهد أسعار السيارة الكورية هيونداي النترا HD موديل 2022، زيادة سعرية جديدة، بلغت قيمتها نحو 15 ألف جنيه، على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلي المصري، وتنتمي إلنترا لفئة سيارات السيدان، وتعتبر من أشهر إصدارات الشركة.

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هيونداي النتراHD  موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

تستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

هيونداي النتراHD  موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بمصابيح ضباب أمامية، ووسائد هوائية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام حماية ضد السرقة، ونظام مكابح ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وAUX، وUSB.

هيونداي النتراHD  موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

الفئة الأولى هيونداي النترا HD 2023 بقيمة قدرها 445 الف جنيه بدلاً من 430 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD 2023 بقيمة قدرها 455 الف جنيه بدلاً من 440 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD 2023 بقيمة قدرها 465 الف جنيه بدلاً من 450 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD 2023 بقيمة قدرها 475 الف جنيه بدلاً من 460 الف جنيه.

بورصة السيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2022 هيونداي النترا السيدان

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