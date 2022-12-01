عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السجيني: الموافقة على تحويل الجراجات تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ

صدى البلد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء كانت تضم العديد من المحظورات، ولكن مع التعديل الجديد، تم تحويل تلك المحظورات إلى موافقات.

 

وأضاف "السجيني" خلال حواره برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المادة الأولى كانت تضم 8 محظورات، ولكن الحكومة عدلت تلك المحظورات، إلى موافقات وفقا لشروط، متابعا: التوافق على تحويل الجراجات تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ.

 

وأوضح أن القانون الجديد يضم العديد من النقاط الخلافية، مثل الإحلال والتجديد للمنازل خارج الحيز العمراني، منوها بأن تحويل الجراحات إلى أماكن تجارية سيمثل عبء على الدولة والشارع وحركة المرور.

 

وشدد على أن الحوار حول مشروع قانون التصالح يستهدف فقط الوصول إلى الصالح العام، منوها بأنه تم عقد جلسة حوارية استمرت لمدة 5 ساعات لبحث جهود التحول الرقمي.

 

ولفت إلى أن مجلس النواب يعمل على وضع تيسيرات للمواطنين بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

احمد السجيني مجلس النواب الإدارة المحلية مخالفات البناء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير.. فيديو

رابطة الأندية تعلن قرارات عاجلة تخص مباريات الدوري.. فيديو

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ