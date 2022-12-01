أحمد السجيني: الموافقة على تحويل الجراجات تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء كانت تضم العديد من المحظورات، ولكن مع التعديل الجديد، تم تحويل تلك المحظورات إلى موافقات.

وأضاف "السجيني" خلال حواره برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المادة الأولى كانت تضم 8 محظورات، ولكن الحكومة عدلت تلك المحظورات، إلى موافقات وفقا لشروط، متابعا: التوافق على تحويل الجراجات تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ.

وأوضح أن القانون الجديد يضم العديد من النقاط الخلافية، مثل الإحلال والتجديد للمنازل خارج الحيز العمراني، منوها بأن تحويل الجراحات إلى أماكن تجارية سيمثل عبء على الدولة والشارع وحركة المرور.

وشدد على أن الحوار حول مشروع قانون التصالح يستهدف فقط الوصول إلى الصالح العام، منوها بأنه تم عقد جلسة حوارية استمرت لمدة 5 ساعات لبحث جهود التحول الرقمي.

ولفت إلى أن مجلس النواب يعمل على وضع تيسيرات للمواطنين بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.