مدرب السعودية: عانينا من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات..ولا نستحق الفوز على المكسيك

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ان فريقه عاني من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات أمام منافس سريع كالمكسيك، مشيرا إلى أن منتخب السعودية لا يستحق الفوز علي المكسيك.



وخسر منتخب السعودية أمام نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، علي ستاد لوسيل في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بكأس العالم "قطر 2022".



وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"حزين بشدة للخروج من دور المجموعات ،فقدنا الاستحواذ في وسط الملعب أمام المكسيك ،ولولا تألق الحارس محمد العويس لخرجنا بنتيجة اكبر ،ولكن علي مستوي البطولة بشكل أهنئ اللاعبين علي ما قدموه ".



وأوضح مدرب السعودية أن منتخب المكسيك لعب بشراسة هجومية واستحوذ علي الكرة مع الضغط بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أداء فريقه تحسن في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدف.



وأضاف رينارد أن منتخب السعودية لعب في مجموعة صعبة تضم 3 منتخبات عالمية، ولعبنا مباراة الأرجنتين بشكل مميز ونجحنا في الفوز بها، وكذلك أمام بولندا لعبنا بشكل جيد والحظ لم يحالفنا، مؤكدا أن كأس العالم بطولة مهمة تمثل خبرة كبيرة للاعبين والمدربين.



وودع منتخب السعودية كأس العالم بعد أن تذيل المجموعة برصيد ثلاث نقاط ،وبفارق نقطة عن كل من المكسيك صاحبة المركز الثالث وعن بولندا صاحبة المركز الثاني ،بينما تصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة برصيد 6 نقاط.

