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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 30 تاجر مخدرات وتنفيذ 7362 حكما قضائيا في حملة بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (29) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 30 متهم  لعدد 10 منهم معلومات جنائية.


كما أسفرت الحملة عن تنفيذ (7362) حكم قضائى متنوع وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

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