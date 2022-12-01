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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون 5G يقلب الموازين.. أفضل هواتف شاومي بـ 4000 جنيه

Redmi 11 Prime 5G
Redmi 11 Prime 5G

تضم تشكيلة Redmi التابعة لشركة شاومي Xiaomi، مجموعة رائعة من الهواتف الذكية التي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية وتقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، وتستهدف الشباب بشكل كبير.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi 11 Prime 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

 

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أفضل هواتف شاومي بـ 4000 جنيه فقط

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، جاء هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

Redmi 11 Prime 5G

ويعمل هاتف Redmi 11 Prime 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ويأتي في خيارين من الذاكرة بسعة 4 + 64 جيجابايت، أو 6 + 128 جيجابايت.

وزودت شاومي هاتف Redmi 11 Prime 5G، بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، لكن المحول الموجود في العلبة يمكن أن يوفر معدلات 22.5 وات.

Redmi 11 Prime 5G

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ودعما لبطاقتي SIM، مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM.

ويتوفر هاتف Redmi 11 Prime 5G، في 3 ألوان هي: الأسود والفضي والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 160 يورو (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري).

Redmi 11 Prime 5G
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