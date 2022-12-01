كل ما تريد معرفته عن مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ جامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتحرص دائمًا جامعة عين شمس على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات التعليم والعلوم، من خلال توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للطلاب للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى لتمكنهم من تحقيق أهدافهم في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل والتفوق على نظرائهم من الطلاب والخريجين، إضافة إلى إيجاد حلول ناجحة لمواجهة المشاكل الملحة والمستقبلي.

ونظرًا لأن جامعة عين شمس تساير التطور العلمي العالمي فقد اهتمت بإعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتقوم الجامعة بإعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويُعد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة لشباب الجامعة للتواصل مع قطاع الأعمال بدعوة العاملين بقطاع الصناعة والقطاع الخاص لمنح الثقة للأفكار الشابة التى ينتجها طلاب الباحثين والخريجين ودعمها ماديًا، وفيما يلي أبرز معلومات عن المركز:

1- مركز الابتكار و ريادة الأعمال iHub أول مركز علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية للابتكار و ريادة الاعمال، أنشأ علي مساحة 8 الاف متر مربع مجهز علي أعلي مستوي بأحدث التكنولوجيات المتطورة لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.

2- تم انشاء مركز الابتكار و ريادة الأعمال بشراكة مع البنك المركزي ممثلة في مبادرة رواد النيل ليقوم المركز بخدمة جميع منتسبي جامعة عين شمس و رواد الأعمال بجميع أنحاء الجمهورية ولخدمة المجتمع لاعلاء قيمة خريجين الجامعات الحكومية المصرية و دعمهم للابتكار و الخروج بأفكارهم و ابتكاراتهم الي العالم أجمع و ليس مصر فقط.

3- يضم مركز الابتكار و ريادة الأعمال، مركز تهيئة المسار الوظيفي و التوظيف للطلاب و مركز تدريب و تنمية مهارات هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في منظومة ثلاثية واحدة و متكاملة لأول مره تهدف إلي تلاقي المسارات و البحث و الاستثمار الأمثل في الطاقات الإبداعية المتواجدة بكثافة بجامعة عين شمس.

4- يهدف المركز إلى الابتكار والابداع و تنمية المهارات ورعايه الموهوبين وريادة الأعمال وصولاً للشركات الناشئة و ربط المجتمع الاكاديمي بالصناعة و الزراعة و متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار مباشرة.

5- فكرة المركز ليست بالجديدة على مستوى العالم فهي موجودة منذ سنوات وموجودة فى جامعة عين شمس منذ عام 2014 وكان نواتها فى كلية الهندسة بالجامعة.

وحصل مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال علي شهادة EDGE ADVANCED كأول مبني في جمهورية مصر العربية يحصل علي تلك الشهادة الدولية حيث حصل المبنى على أعلى مستوى لهذه الشهادة المرموقة.

ويأتي ذلك إتساقا مع رؤية مصر 2030 فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانا من جامعة عين شمس بأهمية التحول نحو الجيل الرابع للجامعات وبضرورة السعي نحو التحول الأخضر ومراعاة التحديات الخاصة بتغير المناخ، وبالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية - ممثلًا عن قارة أفريقيا - لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ، COP27 والمزمع عقده نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، فقد حصد مبني مقر مركز الإبتكار وريادة الأعمال لجامعة عين شمس –و الذي انشئ بقرار من الدكتور محمود المتيني؛ رئيس الجامعة، و ذلك بدعم من البنك المركزى المصرى برعاية طارق عامر ؛ محافظ البنك المركزى من خلال مبادرة رواد النيل و جامعة 6 اكتوبر وبتنفيذ القوات المسلحة المصرية و تحت الإشراف الفني و الهندسي لكلية الهندسة بجامعة عين شمس- علي شهادة EDGE ADVANCED كأول مبني في جمهورية مصر العربية يحصل علي تلك الشهادة الدولية حيث حصل المبنى على أعلى مستوى لهذه الشهادة المرموقة.

وتعد شهادة الEDGE - "والتى تعنى التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر"- احد أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء، حيث قامت بتطويرها مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي لمعالجة البصمة البيئية للبيئة المشيدة، وتهدف إلى تقليل التأثير البيئي للمباني في ثلاثة مجالات: الاستهلاك المباشر للطاقة، استهلاك المياه، وبصمة الطاقة لمواد البناء. وللحصول علي هذه الشهادة، يجب أن يكون المبنى أكثر كفاءة بنسبة 20٪ من المباني القياسية في نفس المنطقة، حيث يتم تقييم المبنى من خلال ثلاثة فئات: الطاقة، والمياه، وطاقة المواد المتجسدة.

وقد حصد مبني مركز الإبتكار و ريادة الأعمال علي 42% نسبة توفير في الطاقة، و44% توفير فى المياة، و62% توفير في الطاقة المجسدة من المواد، وبذلك يكون قد حصل علي EDGE Advanced وهى أعلى نطاق في هذة الشهادة كسابقة أولى في جمهورية مصر العربية في مجال شهادات ال" EDGE ".

وقد تم تصميم وتنفيذ مبني مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالتعاون بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة والقوات المسلحة المصرية من خلال عملية تطوير شاملة لمبنى المطعم القديم القائم داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس. وقد تم تصميم المبنى باحدث نظم التصميم Building Information Modeling BIM ويهدف التصميم الى خلق فراغات متنوعة ومرنة توفر بيئة تدعم فكر الإبتكار وريادة الأعمال والتوظيف علي غرار المراكز المماثلة عالميا من خلال تكليف مركز الإستشارات الهندسية و يرأسة الأستاذ الدكتور ياسر مجاهد و من خلال نخبة من الفريق الاستشارى الهندسي و المكون من الدكتور أيمن فريد والدكتور حسين فريد لأعمال التصميم المعماري والتصميم الداخلي والأستاذ الدكتور ابراهيم هلال للأعمال الكهربية والاستاذ الدكتور احمد الشيمي للأعمال الميكانيكية والاستاذ الدكتور جمال حسين للأعمال الإنشائية.