السبت.. محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وجامعة برلين التقنية

ينظم نادي الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وريادة الأعمال I Hub وجامعة برلين التقنية ألمانيا وذلك يوم السبت ٣ ديسمبر الساعة 11 صباحاً بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

تُعقد المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريرى وكيل الكليه لشئون التعليم و الطلاب .

وتهدف المحاضرة إلى معرفة كيفية الاستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي إحدى مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin)

ويستهدف المشروع، الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية.

والجدير بالذكر يشارك مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، فى الفترة من 27- 30 من الشهر الحالي ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، والدكتورة وئام محمود نائب مدير المركز .

ويعد مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT" أحد أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ اطلاقه ، ويشارك فيه شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم.

ويوفر مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس خلال فترة المعرض فريق عمل مدرب يقدم لرواد المعرض معلومات متكاملة عن المركز وبرامجه المختلفة ويجيب علي كافة استفساراتهم.