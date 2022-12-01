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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: المنصورة الجديدة قاطرة للتنمية ونموذج مشرف لـ مدن الجيل الرابع

المنصورة
المنصورة

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ علي أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم، خلال افتتاح المرحلة الأولي لمدينة المنصورة الجديدة وهي من مدن الجيل الرابع ' والذى حرص فيه على مخاطبة كل مواطن مصري.


وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها اليوم  :أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لدية استراتيجية واضحة تعمل علي مواجهة تداعيات خطورة استمرار النمو السكاني، وتأثيره على حالة التنمية ورؤية مستنيرة في فهم مشاكل الوطن المزمنة التي تؤثر علي مستقبل الأجيال القادمة.


واستطردت قائلة :الدولة حرصت على مدار الفترة الماضية على افتتاح عدد من المدن الجديدة ،وكان الغرض من ذلك هو استيعاب الزيادة السكانية ووضع مخطط للتوسع بعيدا عن الأرض الزراعية التي تآكل جزء كبير منها بسبب التوسع العشوائي  ، الإ أن وعي المواطن مازال ضعيفا فى ضرورة الحفاظ علي التنمية المستدامة  التى تحققها الدولة.


وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى ضرورة التأمل فى كلام الرئيس السيسي حينما تحدث عن ضرورة العمل والجد والاجتهاد لتوفير  الرزق .لافتة إلى أن بعض المواطنين يتواكلون على فكرة الدعاء دون السعي للعمل.


وطالبت النائبة ريهام عفيفي كافة قطاعات الدولة بأن تكون فى حالة  استعداد دائم للعمل بشكل منتظم لتحقيق المستهدف في رؤية مصر ٢٠٣٠ وما بعدها

وأشادت النائبة ريهام عفيفي بالمجهود المبذول فى مدينة المنصورة الجديدة والتى تعد أحدى مدن الجيل الرابع وتعد قاطرة جديدة للتنمية .وهي مشروع مميز يضاف إلى انجازات الدولة المصرية

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النمو مجلس الشيوخ الزيادة السكانية المدن الجديدة

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