برلماني: مدينة المنصورة الجديدة شهادة ميلاد للعمران الذكي

قال أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: مدينة المنصورة الجديدة شهادة ميلاد للعمران الذكي في مصر، وتأكيد على مضي الدولة المصرية قدمًا نحو مزيد من التطوير والتنمية والبناء.

وأشاد «البنا» في تصريحات صحفية له اليوم، بالنجاح الذي حققته وزارة الإسكان في إنهاء هذا المشروع العملاق بهذه الصورة المشرفة لمصر.

وأكد «البنا»، أهمية التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال الافتتاح، لاسيما فيما يتعلق بجهود الدولة نحو مواجهة العشوائيات، وكذلك أهمية وضع حل عاجل وسريع لمشكلات الزيادة السكانية.

وأشاد «البنا» بجهود مجلس الوزراء في تحقيق تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تلك النهضة العمرانية.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن التخطيط نحو الوصول إلى تطوير ٢ مليون رأس ماشية خلال ١٠ سنوات، مؤكدا أن ذلك التو جه يأتي في إطار سعي الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء.

وطالب النائب، بضرورة وضع تصور من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.